«Я чувствовала, что-то происходит»: недавно родившая сына Клава Безверхова узнала о постоянных изменах мужа

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова в январе этого года вышла замуж за весьма симпатичного парня по имени Павел.

В сентябре у супругов родился сын Роберт. Но семейная жизнь Клавы и Паши не стала счастливой. Накануне молодая мама объявила, что разводится с мужем.

Чуть позже Клава Безверхова решила посвятить подписчиков в детали своей несложившейся семейной жизни. Как выяснилось, Павел постоянно ей изменял. Даже когда она была беременной.

«Мне анонимно писали, что он мне изменяет. Были ситуации, когда он и при мне зажимал других. При этом он мне говорил, что не изменяет, что моя чуйка — это фигня. Но каждый раз, когда он уходил на тусовки, я чувствовала, что что-то происходит», — рассказала Клава Безверхова в сториз микроблога.

Когда Клава была на сносях, ее муж позволил себе уехать отдыхать без нее. Как оказалось, отпуск он провел не один, а в компании девушки.

«Самое обидное было, когда я была на последнем месяце беременности, а он улетел отдыхать, я увидела в подписках девочку одну, и меня это немножко насторожило», — поделилась Клава Безверхова.

Сейчас Клава вместе с сыном уже перевезла вещи на съемную квартиру, где какое-то время намерена посвятить тому, чтобы переосмыслить, что же с нею произошло.

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