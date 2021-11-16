Эротизм в каждом пикселе: Настасья Шубская призывно обнажила ногу в платье с неприлично высоким разрезом

16 ноября дочери ныне покойной известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасье Шубской исполнилось 28 лет.

В этот день красавица-брюнетка принимает поздравления от своих близких, друзей и поклонников.

Публично решил признаться Настасье Шубской в любви ее супруг и отец двоих сыновей именинницы, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Обожаемой и несравненной жене хоккеист посвятил проникновенный пост в микроблоге.

«Моя сладость, моя любовь, моя прелесть, с твоим днем! Мы с малышами очень тебя любим! Спасибо, что даришь тепло, заботу и радость каждый день! Очень люблю», — написал Александр Овечкин.

Публикацию он сопроводил снимком своей красавицы-жены Настасьи Шубской. На фото мать двух сыновей прославленного хоккеиста предстала в черном струящемся платье на запах и «серебряных» шпильках.

Несмотря на то что Настасья Шубская одета в довольно закрытый наряд — в кадре обнажена только ее нога, — от снимка так и веет чувственностью и эротизмом. И то, и другое здесь в каждом пикселе.

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