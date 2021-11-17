«Какая изящная»: Бондарчук продемонстрировала поклонникам бесконечные ноги

Светлана Бондарчук продемонстрировала поклонникам бесконечные ножки. Светская львица совсем недавно вернулась из Турции, где она была в йога-туре, и уже посетила бал дебютанток Tatler. На светском мероприятии Светлана была с мужем Сергеем Харченко и падчерицей Юной.

«Мечты сбываются! Юна три года назад увидела на Tatler-бале маленьких балерин и перестала дышать. После выступления малышек Юнка произнесла: «Я хочу танцевать, как они». И вот прошло два года, и она это сделала. Не забываем мечтать и верить», — подписала фото с бала Бондарчук в своем Instagram.

Для мероприятия Светлана выбрала черное бархатное платье в пол, которое элегантно оголяло ее ножку. Поклонники оценили изысканный вид девушки.

«Какая изящная», «Юна молодец, а вы роскошная», «Восхитительная Светлана», — пришли в восторг подписчики.

Бал Tatler прошел 15 ноября. Это ежегодное событие, где известные семьи выводят в свет своих наследников и наследниц.

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