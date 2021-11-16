Декольте ниже груди: Каменских сладко сжала руками свои «зефирные дынечки», позируя для эротичного кадра

Анастасия Каменских побаловала своих почитателей в Сети эротичным кадром в шелковом платье с экстремальным декольте.

Вырез наряда идеально демонстрировал ее роскошную грудь, доходя до линии ниже бюста. Чтобы усилить эффект, певица использовала известный дамский прием, стиснув по бокам руки.

Так ее аппетитные формы стали выглядеть еще более впечатляюще, а микроблог звезды буквально взорвался от волнительных комментариев.

«Ням-ням какая», «Вау, тут так жарко», «Настенька, наша красивая лапочка», «Грудь роскошная у вас, Анастасия», — отметились под постом фолловеры.

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