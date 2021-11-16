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Декольте ниже груди: Каменских сладко сжала руками свои «зефирные дынечки», позируя для эротичного кадра

Настя Каменских умеет эротично подать свои формы.

Декольте ниже груди: Каменских сладко сжала руками свои «зефирные дынечки», позируя для эротичного кадра
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Анастасия Каменских побаловала своих почитателей в Сети эротичным кадром в шелковом платье с экстремальным декольте.

Вырез наряда идеально демонстрировал ее роскошную грудь, доходя до линии ниже бюста. Чтобы усилить эффект, певица использовала известный дамский прием, стиснув по бокам руки.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Так ее аппетитные формы стали выглядеть еще более впечатляюще, а микроблог звезды буквально взорвался от волнительных комментариев.

«Ням-ням какая», «Вау, тут так жарко», «Настенька, наша красивая лапочка», «Грудь роскошная у вас, Анастасия», — отметились под постом фолловеры.

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