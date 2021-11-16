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«Словно подросток»: Анджелина Джоли удивила поклонников внешним видом

Актриса сфотографировалась с коллегами по фильму «Вечные».

«Словно подросток»: Анджелина Джоли удивила поклонников внешним видом
Анджелина Джоли. Фото: globallookpress.ru

Анджелина Джоли удивила поклонников своим внешним видом. Бывшую жену Брэда Питта запечатлели на фото с коллегами по фильму о супергероях «Вечные» с Сальмой Хайек и Сэмюэлом Л. Джексоном.

Фото Сальмы Хайек, Сэмюэла Л. Джексона, Анджелины Джоли и продюсеров фильма «Вечные»
Сальма Хайек, Сэмюэла Л. Джексон, Анджелина Джоли и продюсеры фильма «Вечные». Фото: instagram.com/salmahayek

«С вечно крутым Сэмюэлом Л. Джексоном и моими сестрами по фильму «Вечные», — подписала фото Сальма Хайек в своем Instagram.

Подписчики обратили внимание на Анджелину Джоли. Актриса часто получает упреки от поклонников за излишнюю худобу, но тут осыпали звезду комплиментами.

«Не похожа на себя», «Непривычно видеть тебя такую», «Словно подросток!», «С трудом узнала тебя, Энджи», «Красотка!» — похвалили Джоли фанаты.

Фильм «Вечные» уже идет в кинотеатрах. Анджелина Джоли сыграла Тену – воина, который создает оружие из космической энергии.

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Тэги

«Вечные»Андежлина ДжолиСальма ХайекСэмюэл Л. Джексонфильм «Вечные»