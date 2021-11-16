18+: Михеева ядрено разделила «нижние полушария», вонзив секси-лосины в мякоть

Алла Михеева для поддержания своей великолепной формы регулярно посещает тренажерный зал.

В спорткомплексе звезда появляется в сексуальном спортивном луке, который активно демонстрирует ее аппетитные формы — тонкую талию, наливную грудь и красивые бедра.

Ведущая «Вечернего Урганта» подчеркивает свою фигуру топом с открытым животом, а также обтягивающими лосинами со швом как раз посередине ягодиц.

Когда Алла Михеева «отжимает от груди», вид сзади у нее восхитителен. В этом смогли убедиться подписчики знаменитой блондинки в Instagram, где она обнародовала манящее видео. Во время занятий лосины буквально впивались в ее «филейную часть», провоцируя эротические фантазии у пользователей Сети.

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