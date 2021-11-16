Орбакайте в персиковой дубленке и джинсах, которые «должны быть у каждой», предстала на «Мосфильме»

Кристина Орбакайте появилась на «Мосфильме» в динамичном луке, объединив в образе джинсы-трубы с белой принтованной рубашкой, баклажановыми замшевыми сапогами и персиковой дубленкой.

Брюки из денима отлично подчеркивали тонкую талию певицы благодаря высокой посадке.

«У женщины должны быть джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — говорила про эту трендовую модель Эвелина Хромченко.

Отметим, что такие джинсы не только хорошо демонстрируют талию у грациозных красоток, но и неплохо скрывают лишний вес, поскольку имеют свободный крой, который прячет ненужные рельефы.

Также лестно высказывался о персиковом оттенке коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев, который замечал, что этот цвет зрительно освежает кожу лица.

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