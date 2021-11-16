Сама нежность: Шубская в невесомом белом платье предстала на отдыхе в свой день рождения

Жена Александра Овечкина нарядилась, чтобы отметить 28-летие с родными на курорте.

Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Она дружит со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Также у нее теплые отношения с отцом Кириллом Шубским. Уже больше пяти лет она счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.

У них была пышная свадьба в Москве, а потом пара уехала жить в США. Анастасия уже подарила избраннику сыновей: Сергея и Илью.

Каждый год Шубская приезжает в Россию. Она с радостью видится с родными. Но недавно влюбленные приехали на курорт. Там жена хоккеиста купается и загорает. А 16 ноября она отпраздновала свой день рождения.

Именинница нарядилась в невесомое белое платье из шифона. Наряд с рюшами и поясом подчеркнул ее стройную фигуру. А благодаря разрезу она показала стройные ноги.

Поклонники одарили комплиментами жену Овечкина. Многие отметили, что она выглядит очень молодо в свои 28 лет. Ее осыпали комплиментами.

«Просто ангел», «Вам безумно идет это платье», «Длинноногая красотка», «Очень нежно, платье такое красивое», «Какая вы элегантная», «Настя, как же вы хороши! Просто модель», «Платье такое неземное! Вы в нем красавица», «Хорошая, статная, прям лебедь», «Бывают же такие идеальные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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