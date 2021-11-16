«Не пою ей колыбельные»: Валерий Меладзе рассказал о воспитании младшей дочери

Валерий Меладзе рассказал о воспитании младшей дочери. Его супруга Альбина Джанабаева родила девочку в апреле этого года. Малышку назвали Агатой.

«Дочке семь месяцев. Она уже умеет ползать, садиться, и по тем звукам, которые она издает, мы можем понять, чего она хочет. Но свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — рассказал артист на шоу «Вечерний Ургант».

Это уже третий ребенок звездной пары. У Валерия и Альбины есть двое сыновей: 17-летний Константин и 7-летний Лука. Однако Меладзе не привыкать воспитывать девочек — у популярного певца три дочери от первого брака.

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