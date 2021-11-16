«Наконец-то, купила машину»: Маша Круглыхина из «Дома-2» стала обладательницей нового внедорожника

Экс-участница «Дома-2» Мария Круглыхина поделилась прекрасной новостью с подписчиками.

Многодетная мама позволила себе очень дорогую и нужную ей покупку — она приобрела внедорожник Kia.

«Я наконец-то купила машину. Точнее, взяла ее в кредит в автосалоне, но пока не будем о грустном. Надеюсь, быстро рассчитаюсь. Ааааа, пока не верится совсем! Мы будем теперь всей семьей на коне», — поделилась Маша Круглыхина.

В микроблоге она поделилась снимком, сделанным в салоне. В кадре Маша Круглыхина предстала с младшей дочкой Дашей на руках рядом с новеньким внедорожником черного цвета.

«Сначала мечтала о белой машине, года два точно мечтала или три, но когда прям перед носом забрали «белую мечту», поняла: не моя судьба, и потом я увидела этого черного коня. Это прям мое», — добавила Мария Круглыхина.

Напомним, Маша Круглыхина — мама троих детей. У нее две дочери — Лиза и Даша и сын Илья. С папой Лизы Сергеем Адоевцевым она давно в разводе, а с отцом Даши и Ильи рассталась во время беременности.

Дочку Дашу она рожала уже без поддержки мужа Михаила Зайцева. Папа девочки даже не приехал на выписку Маши с дочкой из роддома.

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