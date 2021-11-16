«Внутри меня сыночек»: Горбань ошарашила снимком в нюдовом бикини, сделанным во время отпуска

Мария Горбань поделилась с поклонниками отпускной фотографией с жарких островов. Звезда сериала «Кухня» запечатлелась на побережье рядом с пальмами, облачившись в нюдовый купальник и трендовую панаму. Актриса блистала стройностью и грацией.

«Это не просто очередные фото в купальнике! Тут я на 2 месяце беременности. Фотографирует меня доча, а внутри меня сыночек», — написала она под фотографией.

Поклонники звезды были удивлены, насколько красивой может быть женщина во время беременности.

«Прекрасная форма! У меня живот на 2 месяце беременности был уже похож на колобка!», «Ваша фигура всегда безупречна. Помню себя в 18 беременную, живот заметили все на 6 месяце!», «Ух, а так и не скажешь», «Фигура просто прелесть!» — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Напомним, сына Нилана Мария Горбань родила в августе этого года, а дочку Стефанию — в сентябре 2014-го.

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