«Милее вы ничего не увидите»: объявившая о разводе Клава Безверхова из «Дома-2» подловила, как ее муж играет с сыном

Пока семья бывшей участницы «Дома-2» терпит крах, Клава Безверхова находит утешение в маленьком сыне.

Она считает малыша Роберта главным итогом своего скоротечного семейного союза с молодым человеком по имени Павел.

В микроблоге Клава Безверхова поделилась видео, на котором запечатлела, как папочка играет с двухмесячным сыном, лежа на кровати.

Судя по всему, мальчик и его отец пребывают в отличном расположении духа и получают удовольствие от общения друг с другом.

«Милее за день вы уже ничего не увидите, — подписала кадры Клава Безверхова. — Как зовут ваших деток? Моего сына зовут Роберт Павлович».

Подписчицы экс-участницы «Дома-2» тут же начали отвечать на ее вопрос. И оказалось, что среди фолловеров Клавы Безверховой немало многодетных мам.

Напомним, Клава Безверхова накануне объявила, что разводится с мужем и съезжает от него вместе с сыном на другую съемную квартиру.

О причинах разрыва она предпочитает не говорить, признаваясь лишь в том, что ей очень больно осознавать, что ее семьи больше нет. Брак Клавы Безверховой продержался несколько месяцев, замуж она вышла в начале этого года.

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