«Наш танец завершен»: Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались

Вечером 16 ноября актриса и телеведущая Мария Ивакова сообщила поклонникам, что рассталась с актером Никитой Ефремовым.

«Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих, — написала 35-летняя звезда в Instagram. — Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы».

Никита поддержал бывшую возлюбленную аналогичным постом.

«Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — написал 33-летний актер на своей странице.

Напомним, пара стала встречаться в 2019 году. Их отношения быстро перешли к совместному проживанию. Однако в итоге звездный роман продлился два года.

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