Элегантно и модно: Валерия в джемпере самого модного цвета и юбке плиссе появилась на шоу

Певица встретилась с Эвелиной Бледанс на своем шоу «Добрый день с Валерией» канала «ТВ-3».

Певица Валерия поддержала тренд на желтый цвет, который, наряду с серым, Институт Pantone объявил самым актуальным в 2021 году.

Звезда примерила джемпер с застежкой у горла и воротником в этом оттенке, отдав предпочтение его разбеленному оттенку или цвету омлета.

Этот же колор был продолжен в клетке юбки плиссе Валерии, где перекрещивались линии самых различных оттенков.

Звезда в таком луке появилась в программе канала «ТВ-3» «Добрый день с Валерией», где она участвует в качестве ведущей. В этот раз Валерия встречалась с Эвелиной Бледанс и ее младшим сыном Семой.

Бледанс облачилась для визита на телевидение в розовое платье с рукавами-окороками.

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