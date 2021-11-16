«Это не смешно. Остановись!»: Оксана Фандера осудила Андрея Малахова за видео с тигренком

Телеведущий разместил кадры, на которых певец Николай Басков держит зверя на руках.

Актриса Оксана Фандера в комментариях под постом Андрея Малахова призвала телеведущего остановиться из-за видеозаписи с тигренком.

«Андрей, прошу тебя. Пожалуйста, остановись! И в любовании этой ситуации. И в том, что вы наносите колоссальную травму этому маленькому зверю. И тем, кто будет это смотреть». Оксана Фандера

Как заметила Оксана Фандера, размещать подобные видео Андрею Малахову не стоило. «Это не смешно. В этом нет уважения к братьям нашим меньшим и к сердцам тех, кто понимает, какой в этот момент шок у полосатого малыша. Пожалуйста, остановись», — заявила она.

Ранее Андрей Малахов показал, как на съемках Николай Басков держит запуганного тигренка на руках. При этом он отметил, что зверь не смог сдержать своей радости.

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