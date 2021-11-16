У новоиспеченного мужа Пэрис Хилтон нашлась дочь, скучающая по отцу

СМИ сообщают, что Картер Реум содержит девочку, но видел ее всего один раз в жизни.

Пока светская львица Пэрис Хилтон мечтает о детях от своего новоиспеченного мужа Картера Реума, у 40-летнего бизнесмена, как оказалось, уже есть ребенок.

Журналисты узнали, что дочери предпринимателя 9 лет. Ее мать — бывшая участница реалити-шоу Лаура Беллицци. Она уроженка Чикаго, как и Реум, сейчас живет с ребенком в Калифорнии. Женщина также известна тем, что недолго встречалась с актером Мелом Гибсоном. Картер якобы видел свою дочь всего раз в жизни. Но он сразу подписал документ об отцовстве, даже не требуя теста ДНК.

«Люди, которым важна эта история, знают о ней уже десять лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента ее рождения и будет продолжать это делать», — прокомментировал официальный представитель Реума.

И, вроде бы, все хорошо, раз так. Но девочка не хочет видеть папу только как денежный мешок. Источники, осведомленные в ситуации, говорят, что она хочет общаться с отцом и быть частью его жизни. Когда ребенок увидел в СМИ шумиху вокруг свадьбы родителя с Пэрис Хилтон, он был эмоционально затронут и опустошен, ведь мужчина не пригласил свою кровиночку на этот праздник.

«Она видела статьи Пэрис и Картера, в которых говорилось о создании семьи. Она чувствовала себя ненужной и обделенной. Она хочет иметь отношения с ним, — цитирует источника издание Page Six. — Дело не в отце или матери. Речь идет о том, чтобы сделать ребенка здоровым. Она совершенно потрясающая маленькая девочка. У нее так много любви. И она хочет подарить ее ему, его семье и тому, кого он захочет любить».

Напомним, Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились 11 ноября. Для 40-летней светской львицы это первая свадьба — все многочисленные романы, что у нее были ранее, в семью так и не превратились.

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