«Весь год Валерка не просыхает»: друг рассказал, как спивается первый солист «На-На» Юрин

Лучший друг музыканта Валерия Юрина, первого солиста группы «На-На», Андрей Назаров заявил, что его приятель откровенно спивается.

«Отправной точкой мы считаем мой день рождения, декабрь прошлого года. И весь этот год Валерка не просыхает. Пьет каждый божий день, без разбора, все что горит. Он забросил творчество, хотя играл на гитаре, пел и выступал с концертами всю свою жизнь». Андрей Назаров

По словам Назарова, от Юрина все за последнее время отвернулись, что в общем-то неудивительно. С ним не стал общаться сын от первого брака, брат. С музыкантом поддерживает связь только гражданская жена Наталья. Причем она отмечает, что Юрину категорически нельзя пить из-за проблем со здоровьем, но он никого не слушает, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Владимир Юрин пропал с радаров в конце прошлого года. Ранее он обвинял продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в краже гонораров.

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