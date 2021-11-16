Из моды будущего сезона: Орбакайте предстала в женственном платье с плакатным рисунком

Стилист Лариса Тимиряева заметила, что в 2022-м году такие наряды будут на пике популярности.

Кристина Орбакайте предстала на публике в интересном образе — с привкусом ретро и одновременно остромодном.

Звезда облачилась в платье с акцентом на талии и пышной юбкой, сочетав с ним красные туфли и колготки в сетку. Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала аутфит Кристины Орбакайте.

«Интересное контрастное платье, которое объединило в себе элегантную женственность 50-х и яркий, эксцентричный стиль поп-арт 60-х. В весенне-летнем сезоне 2022-го одежда со словами, лозунгами, несущими конкретную информацию, будут на пике.

Контраст платья гармонично обыгран контрастом колготок в сетку и туфель лодочек. Образ яркий, броский, но не режет глаз, поскольку не перегружен цветом. Участвуют только три основных цвета: красный, черный, белый. Дополнительные цвета являются производными от уже имеющихся: розовый = красный + белый, серый = черный + белый. Это пример того, как создать яркий, разноцветный образ и не перейти грань к пестрости.

Обратите внимание и на модную деталь туфель — боковые вырезы. Различные вырезы и разрезы укрепили свои позиции на модном пьедестале и еще громче заявят о себе в предстоящем весенне-летнем сезоне – 2022.

Кристина создала модный, целостный и стильный образ, поддержав его стильным макияжем со стрелками на глазах и красной помадой (как у Мэрилин Монро), а элегантность поддержала нюдовым маникюром. Своим образом Кристина Орбакайте показала, как носить моду прошлого столетья в современной интерпретации», — рассказала Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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