«Баба, кстати, достаточно четкая»: Ковальчук отреагировала на заигрывания Чумакова с Мартиросян

Певица Юлия Ковальчук в комментариях под постом своей подруги Жанны Мартиросян отреагировал на снимок, на котором ее муж музыкант Алексей Чумаков мило беседует с женой юмориста Гарика Мартиросяна.

Чуть ранее Жанна Мартиросян сделал провокационную подпись под кадром. «Как сообщил наш надежный источник, пока Юля Ковальчук отдыхала в Испании, ее муж Алексей Чумаков был замечен с какой-то мутной бабой в дорогом ресторане. Анонимный источник, который сделал селфи, пожелал остаться неизвестным».

«Баба, кстати, достаточно четкая». Юлия Ковальчук

Напомним, что семьи Алексея Чумакова и Гарика Мартиросяна дружат уже много лет. Они порой собираются вместе на различные праздничные мероприятия.

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