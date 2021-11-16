Мгновенно стройнит, проще простого! 38-летняя Алсу в силуэтном тренче с «гусиной лапкой» скорректировала фигуру

Певица примерила пальто, в котором не стыдно показаться и на званом приеме.

Алсу, как многодетной маме, всегда удается выглядеть эффектно и привлекательно. Разумеется, у певицы есть свои секреты красоты, которыми она делилась в беседе с поклонниками в микроблоге. Но вместе с тем, жена бизнесмена Яна Абрамова умеет ловко скрывать особенности фигуры, одеваясь в ультрамодные и практичные вещи. Так, на прогулку поп-исполнительница отправилась в силуэтном тренче с принтом «гусиная лапка», мгновенно став казаться еще стройней и изящней.

К своему молодежному аутфиту певица подобрала узкие джинсы с подворотами и стильные ботинки — осенний хит. Выглядела Алсу скорее как сверстница своим дочкам-подросткам Сафине и Микелле.

«Я раньше всегда удивлялась магии телевидения: лицо выглядит отдохнувшим, а кожа кажется идеальной! А все дело в том, что правильное освещение и хороший макияж скрывают следы ночных перелетов, усталости от долгих репетиций и задержавшихся до позднего вечера съемок. Но и в реальной жизни без грима и софитов для меня тоже важно, чтобы кожа сияла и выглядела здоровой», — отметила певица, уточнив, что в уходовой косметике отдает предпочтение сыворотке с эффектом филлера.

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