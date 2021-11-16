«Множество страз»: Боброва объяснила, почему костюмы для фигуристов не стираются

Как отметила олимпийская чемпионка, чаще всего наряды шьются на весь сезон.

Фигуристка Екатерина Боброва в Instagram объяснила, почему ее коллеги не стирают и не чистят свои костюмы. Наряды, как она заметила, шьются на целый сезон.

«Девяносто процентов костюмов не стираются и даже не чистятся, потому что они имеют множество страз, камней и вышивок, которые испортятся при воздействии на них. Ведь каждый камешек пришивается, а стразы приклеиваются вручную». Екатерина Боброва

Как отметила Екатерина Боброва, костюмы оплачивает федерация или регион, за который выступает фигурист. В будущем они остаются у спортсменов. Через годы они используют их для своих показательных номеров или для выступлений в различных шоу. А вот юные фигуристы шью костюмы за счет родителей. Перепродать их сложно, ведь костюм шьется строго по фигуре. Не каждому он подойдет по размеру и стилю.

Напомним, что Екатерина Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. В 2014 году они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи.

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