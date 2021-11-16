Алла — в изящном мини, а жена кутюрье — в длинном! Пугачева умело подчеркнула стройность на фоне Юдашкиной в «скромном» платье

Алла Пугачева, как хозяйка вечера, блистала среди именитых гостей. Так, к примеру, в свои 72 года певица не постеснялась открыть ножки выше колен, умело подчеркнув их стройность. А примерив туфли-лодочки на каблучке, Примадонна сделала акцент и на тонких изящных щиколотках, намекнув, что в любом возрасте можно выглядеть моложаво и утонченно.

А вот жена именитого кутюрье, Валентина Юдашкина, оделась по-скромному просто и сдержанно, отдав предпочтение шифоновому фантазийному платью миди с летящей многослойной юбкой. Ну а чей наряд смотрелся выигрышно, решать, конечно, поклонникам. Правда, эксперт сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова похвалила Примадонну за смелый аутфит.

«На нашей героине именно такой вариант — черное матовое платье с декором в виде молнии, которое безусловно стройнит певицу. Оно выгодно подчеркивает ее изящные ноги. А декор добавляет изюминки. Туфли в стиле Мэри Джейн на устойчивом каблуке поддерживают стиль образа с нотками ретро», — отметила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

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