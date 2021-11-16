«Мне хотелось сломать стереотип»: Мясников объяснил, почему они с сыном коллекционируют куклы

По словам шоумена из «Уральских пельменей», он поддерживает наследника в любых разумных начинаниях.

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников объяснил, почему уже несколько лет коллекционирует кукол вместе со своим 11-летним сыном Максимом.

Как отметил Мясников, он поддерживает увлечения своих наследников в любых разумных начинаниях. По его мнению, так должны поступать все родители. Сам он себя сегодня может смело назвать коллекционером кукол.

«Мне хотелось сломать стереотип, что мальчики обязательно должны коллекционировать машины, а девочки — кукол и кастрюли. Мужчина или парень с брутальной бородой может ездить на огромном 500-киллограмовом мотоцикле, но при этом в душе быть добрым, мягким, восторженным ребенком и собирать кукол». Вячеслав Мясников

Ранее стало известно, что у Вячеслава Мясникова есть огромная коллекция кукол. Цена некоторых из них составляет несколько десятков тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

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