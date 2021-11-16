«Выпендреж! Свои же булки ласкает»: Каменских «пошлепала» крепким задиком вверх-вниз перед зеркалом

Настя Каменских в тугих лосинах устроила утреннюю танцевальную импровизацию у зеркала дома. Жена рэпера Потапа натянула трещащее по швам трико, взбодрив мужскую часть подписчиков в Instagram сексуальными телодвижениями. При этом поп-дива обласкала свой крепкий «орешек», проведя по «сдобным булочкам» ладошкой в такт безудержным движениям. Поклонники пришли в восторг от такого сексуального «припляса».

Ну а Каменских соблазнительно виляла «поплавком», уединившись в своих апартаментах. Фанаты даже задались вопросом: почему муж украинской дивы не устраивает ей сцены ревности? Видимо, Потап и сам в восторге от таких секси-танцев своей второй половинки.

«Выпендреж! Свои же булки ласкает», «Крепким задиком трясет вверх-вниз», «Во дает! Прелестями виляет и даже не стесняется», «Дрыгается в такт своим булочкам», «Сзади бы еще Потап подбежал и шлепок отвесил по вареникам», «Лишь бы своими ягодицами вилять», «Чем еще удивить, не знают!», «Ну хоть в лосинах, а не голышом», «От этой упругой тряски легинсы треснут», — шутили фолловеры.

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