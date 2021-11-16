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Представитель семьи Баталовых рассказала, сколько денег было на счетах актера после его смерти

Как отметила Татьяна Киреенко, Гитане Аркадьевне и ее дочери Маше было сложно следить за банковскими счетами.

Представитель семьи Баталовых рассказала, сколько денег было на счетах актера после его смерти
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Представитель семьи актера Алексея Баталова Татьяна Киреенко обозначила сумму, которая была на счетах звезды сразу после его смерти летом 2017 года.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Globallookpress.com

«Если все средства выразить в рублевом эквиваленте, получается, было около 30 миллионов рублей».

Татьяна Киреенко

Как отметила Татьяна Киреенко, вдове и дочери актера после его смерти было сложно следить за счетами, которые в итоге «опустошили благодетели». К примеру, выяснилось, что Леонтенко по жизни очень доверчивый человек. Она поручала решать многие вопросы с деньгами посторонним людям. Гитана Аркадьевна даже не вникала, сколько у нее денег в банке.

Напомним, что по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова проходят актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин. По версии следствия, Цивин и Дрожжина получили доверенность от Леонтенко, благодаря которой открылся доступ к счетам. Они увидели, сколько там денег, и все их сняли, сообщает «Комсомольская правда».

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Алексей БаталовГитана ЛеонтенкоМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаТатьяна Киреенко