Представитель семьи Баталовых рассказала, сколько денег было на счетах актера после его смерти

Представитель семьи актера Алексея Баталова Татьяна Киреенко обозначила сумму, которая была на счетах звезды сразу после его смерти летом 2017 года.
«Если все средства выразить в рублевом эквиваленте, получается, было около 30 миллионов рублей».
Как отметила Татьяна Киреенко, вдове и дочери актера после его смерти было сложно следить за счетами, которые в итоге «опустошили благодетели». К примеру, выяснилось, что Леонтенко по жизни очень доверчивый человек. Она поручала решать многие вопросы с деньгами посторонним людям. Гитана Аркадьевна даже не вникала, сколько у нее денег в банке.
Напомним, что по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова проходят актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин. По версии следствия, Цивин и Дрожжина получили доверенность от Леонтенко, благодаря которой открылся доступ к счетам. Они увидели, сколько там денег, и все их сняли, сообщает «Комсомольская правда».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!