Наорала на ровном месте на рэпера Серегу: Ольга Бузова закатила скандал на съемках шоу «Х-Фактор»

Певице не понравилось, что музыкант взял себе в команду четырех человек вместо положенных трех.

Певица Ольга Бузова устроила скандал на съемках шоу «Х-Фактор», наорав на рэпера Серегу. Причиной стал тот факт, что музыкант захотел взять себе в команду четверых участников вместо положенных по правилам трех.

«В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже и пять! И пускай зрители решают». Ольга Бузова

На этом скандал не затих. Бузова решила взять к себе в команду певца, от которого Серега отказался. В ответ рэпер почему-то обиделся. Он просто покинул съемочную студию, заявив, что дальше пусть участники продолжают процесс без него.

Напомним, что Ольга Бузова регулярно оказывается героиней различных скандалов. Последний крупный — ее изгнание из МХАТа имени Горького, где она была задействована в постановке «Чудесный грузин».

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