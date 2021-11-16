«Опа! Курчавый кустик?»: пассия Тимати в трусиках-танга раскинула ноги, «проветрив одуванчик»

Экс-«холостяк» рэпер Тимати тщательно скрывает свой нынешний роман. Однако пресса «гудит» слухами о том, что бывший возлюбленный модели Алены Шишковой строит отношения с молоденькой 19-летней киевлянкой Сашей Дони. Парочка якобы вместе отдыхала на Мальдивах. В то же время на курорте вместе с бабушкой Симоной находилась и дочка музыканта — Алиса.

Остается только гадать, познакомил ли Тимати свою дочурку с новой пассией. Мама рэпера, отвечая на вопросы хейтеров, дала понять, что ее сына все время окружают красотки. А ее внучка Алиса на взрослых вообще никакого внимания не обращает, у нее свои детские увлечения.

Ну а Саше Дони досталось за слишком сексуальное фото в микроблоге. 19-летняя киевлянка в алом бикини уселась на поручень балкона, интимно раскинув ноги. При этом пассия рэпера Тима сверкнула своим «пирожком».

«Ноги раскинула, чтобы одуванчик свой проветрить?? Срамота, какая!! Неужели кому-то это может понравится??», «Куда катится этот мир, ни скромности, ни чести», «Скоро трусы вообще снимут и будут так ходить», «Натянула стринги, только шест для танцев не нашла??», «Красивая фигурка, но чисто визуально перебор», «Если много оголяться, можно пилюльку отморозить», — шутят фолловеры.

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