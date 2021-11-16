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«Катя сказала: «Женька, все. Пойдем со мной»: Киндинов вспомнил, как Васильева привела его к вере

По словам актера, он очень благодарен коллеге.

«Катя сказала: «Женька, все. Пойдем со мной»: Киндинов вспомнил, как Васильева привела его к вере
Евгений Киндинов. Фото: Globallookpress.com

Актер Евгений Киндинов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как коллега Екатерина Васильева привела его к вере.

Екатерина Васильева
Екатерина Васильева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Катя как-то мне сказала: «Женька, все. Пойдем со мной». И отвела меня на Софийскую набережную к отцу Владимиру Волгину. Тогда еще на том месте храма не было, а была просто небольшая церковь».

Евгений Киндинов

Как заметил Киндинов, Васильева и отец Владимир спасли его от больших неприятностей.

«Спасибо тебе, батюшка, за твою помощь. За общение с тобой. Для меня это стало серьезным событием. А потом у нас дочка Даша с женой родилась. Долго детей не было. Мы окунулись в источнике, и жена вскоре забеременела», — заявил Евгений Киндинов.

Напомним, что Екатерина Васильева несколько лет назад ушла в монастырь. В иночестве получила имя Василиса.

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Тэги

Владимир ВолгинЕвгений КиндиновЕкатерина ВасильеваПрограмма "Судьба человека"Софийская набережная