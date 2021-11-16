«Катя сказала: «Женька, все. Пойдем со мной»: Киндинов вспомнил, как Васильева привела его к вере

Актер Евгений Киндинов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как коллега Екатерина Васильева привела его к вере.
«Катя как-то мне сказала: «Женька, все. Пойдем со мной». И отвела меня на Софийскую набережную к отцу Владимиру Волгину. Тогда еще на том месте храма не было, а была просто небольшая церковь».
Как заметил Киндинов, Васильева и отец Владимир спасли его от больших неприятностей.
«Спасибо тебе, батюшка, за твою помощь. За общение с тобой. Для меня это стало серьезным событием. А потом у нас дочка Даша с женой родилась. Долго детей не было. Мы окунулись в источнике, и жена вскоре забеременела», — заявил Евгений Киндинов.
Напомним, что Екатерина Васильева несколько лет назад ушла в монастырь. В иночестве получила имя Василиса.
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