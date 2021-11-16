«У меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом»: Собчак высказалась о своих заработках

Светская львица Ксения Собчак заявила, что не купается в роскоши, как некоторые могут себе подумать.

«У меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, у них с мужем, режиссером Константином Богомоловым, почти готов дом на полторы тысячи квадратных метров. Там есть бассейн и баня. Кроме того, сейчас Собчак выбирает с мужем квартиру в Москве. Богомолов хочет жить на Дмитровке. Есть еще вариант с Хамовниками. Правда, режиссер про это место высказывается не очень доброжелательно. Говорит, что это те же выселки, что и Горки, сообщает tatler.ru.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу чуть больше двух лет назад. Детей в этом союзе пока нет.

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