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Сын Алибасова озвучил сумму, которую перевела Пугачева его отцу после пожара в квартире

По словам наследника продюсера, Примадонна и его папа всегда были близки по духу.

Сын Алибасова озвучил сумму, которую перевела Пугачева его отцу после пожара в квартире
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro озвучил сумму, которую перевела его отцу певица Алла Пугачева после пожара в квартире.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном. Фото: instagram.com/barialibasovjr/

«Когда у папы сгорела квартира, то первой Алла Борисовна откликнулась. На следующий день после пожара она перевела миллион рублей на отцовский счет на ремонт. Наверняка сделала это исходя из того, что Бари Каримович был ей как коллега. И очень по духу близок».

Бари Алибасов-младший

По словам Бари Алибасова – младшего, когда его отец создавал группу «На-на», то отобрал нужных людей из 24 тысяч претендентов.

«Бари на 5–10 лет вперед мог спрогнозировать траекторию артиста на сцене. У Бари чуйка набита опытом. К примеру, он сразу видел, что Топалов и Лазарев станут звездами, когда они пришли на репетиционную базу группы «На-на». Когда увидел Киркорова, то для него тоже было очевидно. За этим человеком большое будущее», — заметил наследник продюсера.

Напомним, что пожар в квартире Бари Алибасова произошел десять лет назад. Тогда из девяти комнат уцелела только одна.

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Тэги

Алла ПугачеваБари АлибасовБари Алибасов-младшийСергей ЛазаревФилипп Киркоров