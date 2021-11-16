Лоскуток слишком мал: Валя Карнавал едва натянула на свои пышные полушария лиф купальника

Певица и тиктокерша прилетела на Мальдивы и первым делом запечатлела себя в монокини.

TikTok-блогер и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, решила себе на юбилей подарить путешествие. Девушка не так давно отметила 20-летие и практически на следующий день собрала чемоданы и отправилась отдыхать.

Первым делом красотка на Мальдивах показала подписчикам себя в купальнике. Судя по всему, она давно выросла из этого монокини: лоскуток ткани, который является лифом, не просто не прикрывает внушительный бюст блогерши, но и, кажется, вот-вот отправит его в свободное плавание.

Саму красотку это не смущает. Валя Карнавал записала сразу несколько видеороликов для своего аккаунта в этом купальнике.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!