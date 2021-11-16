Под папины аплодисменты: дочки-погодки 81-летнего Виторгана на радость отцу пустились в пляс

Народный артист России Эммануил Виторган стал многодетным отцом уже в преклонном возрасте. И теперь его будни скрашивают две лапочки-дочки – трехлетняя Этель и двухлетняя Клара. Крошки порадовали папу, станцевав для него хоровод после тяжелого трудового дня.

«Любим с Иришей на следующий день после очередного вечера «Виторган-клуба» расслабиться, побыть с детьми, вдоволь насладиться общением», — отметил артист.

Малышки взялись за руки и начали танцевать, а глава семьи стал аплодировать дочуркам, подбадривая. К слову, наследницы знаменитого актера растут очень артистичными и, вполне вероятно, пойдут по папиным стопам.

У Виторгана, напомним, есть 55-летняя дочь Ксения от первого брака, 49-летний сын Максим от второго. Более того, актер уже давно стал дедом и прадедом.

Смотрите также