«Где Политов, а где я»: Садальский эмоционально ответил на критику музыканта из группы «На-на»

Ранее исполнитель утверждал, что актер не хотел видеть его в коллективе.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro эмоционально отреагировал на критику в свой адрес со стороны музыканта группы «На-на» Владимира Политова.

«Где Политов, а где я. Давайте будем обождать уже вообще до мышей. В туалете что написано? Ну что мне туалетная надпись. Я вас умоляю. Ну что он сказал». Станислав Садальский

Ранее Владимир Политов утверждал, что Станислав Садальский был резко против его появления в группе «На-на». Своими мыслями он делился в программе «Судьба человека».

«Мы первую песню записали «Если б не было ночей». Когда я с ней вышел в Сочи на концерте, то там был Станислав Садальский. Всеми горячо любимый. После концерта он подошел к Бари Алибасову и говорит ему: «Зачем ты взял его? Из него ничего не получится», — отмечал Политов.

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