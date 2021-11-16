Мамин мушкетер: Брухунова показала, как сынок от Петросяна оседлал лошадку

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой подрастает сынок Ваган. На днях мальчику исполнился уже 1,8, и по такому случаю мама сделала исключение, показав, как подрос малыш.

А в этот раз мама сняла видео, как мальчик «оседлал» лошадку, сильно раскачивается и при этом уверенно держится в седле. Брухунова наложила музыку из фильма про мушкетеров, и получился целый сюжет.

Крайне редко Татьяна Брухунова снимает своего наследника для микроблога, Евгений Петросян и вовсе показал мальчика лишь однажды, в свой день рождения. Но по тем кадрам, что появляются в соцсети, подписчики убедились, что Ваган – маленькая копия своей мамы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!