Снова вместе: беременная Алена Рапунцель сошлась с мужем спустя месяц после разрыва

В середине октября беременная Алена Рапунцель сообщила поклонникам, что рассталась с мужем Ильей Семиным. Они поженились в сентябре, но союз оказался недолговечным.

Звезда реалити не говорила прямо о причинах разрыва, но высказывала намеки на давление со стороны мужчины, мол, он ее использует, «вытаскивает все внутренности и засовывает чип зависимости и страха».

Однако спустя месяц подписчики заметили Семина у нее в микроблоге. Мужчина присутствовал на ее видео, и предсказуемо посыпались вопросы о том, что они помирились. И девушка подтвердила.

«Я в stories-то его не скрываю. С мужем мы вместе, живем мы тоже с ним вместе и пробуем разобраться в наших проблемах, в наших характерах. У нас в помощь психолог», — призналась красотка.

Девушка восстановила теплые отношения с мужем, они так же, как и до расставания, много обнимаются и целуются. Семин любит играть с ребенком Алены от предыдущих отношений, годовалым Богданом.

«Я из тех людей, кому легче все разрушить, чем построить, но я за то, что нужно пробовать, если есть желание, цели и есть ради чего», — подчеркнула инстадива.

Напомним, Алена Рапунцель ушла из «Дома-2» минувшим летом. Вскоре она узнала, что ждет ребенка от Ильи Семина.

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