«Хотелось настроения»: Лера Кудрявцева показала по-новогоднему украшенный особняк

Звезда решила не ждать зимы и уже создала праздник вокруг себя.

Телеведущая Лера Кудрявцева уже вовсю готовится к встрече Нового года и начать решила с преображения своего особняка. Она показала в микроблоге, что теперь ее дом утопает в блеске красивого света.

«Я, конечно, понимаю, что до Нового года еще далеко, но так захотелось новогоднего настроения!», — призналась красотка.

Теледива сняла видео, на котором нарядный коттедж и приусадебная территория оформлены гирляндами. Зрелище заворожило звезду, она с удовольствием любовалась красотой и показывала ее подписчикам.

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