«Пресс, посмотрите!»: Клава Кока в кроп-топе и белых джинсах обнажила живот

Певица и блогер Клава Кока регулярно рассказывает поклонникам новости из закулисья и готовящиеся премьеры. На этот раз звезда удивила фанатов признанием, что снимается в кино.

Клава Кока сняла себя на видео и рассказала зрителям:

«Такой у нас нежный образ. Я пошла в кадр. О, кстати, пресс, посмотрите!», — погладила себя красотка по животу.

Облаченная в белую кроп-майку и джинсы с двойным поясом, один из которых был расстегнут, Клава Кока покрасовалась перед зеркалом. Она выглядела отдохнувшей и полной сил. В каком именно фильме красотка снимается и когда поклонники смогут его посмотреть, звезда не сообщила.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!