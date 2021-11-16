«У меня все очень сильно обвисает»: стремительно худеющая Саша Черно рассказала о проблеме

Этой осенью жизнь Саши Черно, экс-звезды «Дома-2», разделилась на до и после. Красотка, которая запомнилась зрителям не только ярким и темпераментным характером, но и внушительными объемами, начала стремительно худеть после операции.

Неделю назад ее вес был 150 кг, а сейчас уже на два кг меньше. И звезда призналась:

«Вес на сегодня 148 кг, меня это уже начинает пугать. Пора бы уже подключать спорт и массажи», — сообщила красотка. И призналась: «У меня все очень сильно обвисает».

Дело в том, что стремительно теряющая вес девушка столкнулась с потерей упругости кожи. Она намерена ничего не делать с лицом, но и оно «поплыло».

Кстати, пока Черно худеет, ее муж, Иосиф Оганесян, поправляется. Он не смог влезть в свои брюки, и жена его подняла на смех, обозвав неприятными словами.

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