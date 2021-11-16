«Подчеркивает фигуру»: Наташа Королева при помощи нескольких модных хитростей визуально постройнела

Певица Наташа Королева нечасто появляется в Сети. У артистки, помимо Интернета, много дел офлайн. Но на этот раз звезда заглянула в микроблог в необычном образе – с эльфийскими ушками.

Королева позировала у норы хоббитов в яркой дубленке с принтом граффити и легинсах. Стилист Анастасия Левицкая назвала образ интересным.

«В целом образ Наташи очень гармоничный. Темные легинсы и сапоги одного оттенка визуально удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. Приталенная дубленка подчеркивает фигуру певицу. Отлично дополняет цветовую композицию дубленки синяя водолазка», — рассказала, какими модными приемами воспользовалась артистка, стилист.

А вот цвет шапки здесь не уместен, считает Анастасия Левицкая. Если бы она была синего, как водолазка, оттенка, то образ выглядел более собранно.

«К тому же такой кислотный цвет очень опасно использовать в портретной зоне, ведь на его фоне лицо может казаться бледным и уставшим. Такие кислотные цвета до сих пор актуальны, но лучше добавлять их в образ в виде аксессуаров подальше от лица. Вы можете взять сумку или даже обувь такого яркого цвета и тем самым сделаете ваш образ более сложным и интересным», — советует эксперт не равняться на Королеву.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от Skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы – два года.

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