По-домашнему: Туктамышева вышла на связь с поклонниками в белом банном халатике

Красавица Елизавета Туктамышева спустя длительное время отсутствия в Сети, наконец, вышла на связь с фанатами. Звезда показала себя на селфи в домашнем образе: с минимумом макияжа, без укладки и в белом банном халатике.

«Ну вот, уже на человека похожа», — написала чемпионка.

24-летняя Туктамышева готовится в конце года побороться за место в российской олимпийской сборной на чемпионате страны. По мнению фигуристки Катарины Гербольдт, которое она высказала в YouTube-интервью каналу «Спорт-экспресс», Елизавета заслужила место в сборной, катается в нынешнем сезоне очень стабильно.

Напомним, Елизавета Туктамышева – фигуристка-одиночница, чемпионка мира и Европы 2015 года. Минувшей осенью спортсменка на втором этапе Гран-при в Ванкувере Skate Canada — 2021 стала второй, уступив первое место юной россиянке Камиле Валиевой.

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