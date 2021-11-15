Учла совет Хромченко: Бузова вышла на променад в Турции в «правильном» total look с джинсами

Ольга Бузова осуществила еще одну свою давнюю мечту – побывала в Стамбуле. Звезда практически сразу по прилете поспешила прогуляться по улочкам этого старинного турецкого города.

На променад Бузова примерила total look из денима, такие образы в настоящее время очень актуальны.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» предупреждала, что с джинсовыми образами всегда есть риск создать нечто скучное. Чтобы этого не произошло, такие комбинации лучше все-таки немного разбавлять. Например, светлой рубашкой. Кроме того, обязательно выделять талию, поскольку сам деним с этой задачей справляется плохо.

Ольга Бузова фактически учла эти две рекомендации Эвелины Хромченко. Ведущая примерила светло-песочный лонгслив под куртку и подчеркнула линию талии контрастным ремнем.

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