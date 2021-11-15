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«Вот она, маленькая девочка!»: Наташа Королева поделилась трогательным видео

Популярная певица опубликовала кадры из своего путешествия в Африку.

«Вот она, маленькая девочка!»: Наташа Королева поделилась трогательным видео
Наташа Королева. Фото: globallookpress.ru

Наташа Королева поделилась трогательным видео с темнокожим младенцем. Певица осталась в восторге от путешествия в Африку, где снималась в шоу «Племя» для телеканала «Пятница!».

Фото Наташи Королевой
Наташа Королева с темнокожей девочкой на съемках шоу «Племя». Фото: instagram.com/koroleva__star

«Ровно год пролетел с нашего африканского путешествия! Это было экстремально, но незабываемо! Спасибо, что в нашей жизни случилось такое приключение», — растрогалась Королева в своем Instagram.

На одном из видео артистка прижимает маленькую темнокожую девочку и восклицает:

«Вот она, маленькая девочка, которая сидит у меня на ручках! И она такая сладкая».

Многих поклонников очень умилили эти кадры.

«Две очаровашки!», «Как светятся ваши глаза! Какая добрая душа!», «Вы с этой девочкой такие милахи», — впечатлились подписчики.

Ранее Наташа Королева рассказывала, что столкнулась с акклиматизацией по приезде из жаркой страны.

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