«Вот она, маленькая девочка!»: Наташа Королева поделилась трогательным видео

Популярная певица опубликовала кадры из своего путешествия в Африку.

Наташа Королева поделилась трогательным видео с темнокожим младенцем. Певица осталась в восторге от путешествия в Африку, где снималась в шоу «Племя» для телеканала «Пятница!».

«Ровно год пролетел с нашего африканского путешествия! Это было экстремально, но незабываемо! Спасибо, что в нашей жизни случилось такое приключение», — растрогалась Королева в своем Instagram.

На одном из видео артистка прижимает маленькую темнокожую девочку и восклицает:

«Вот она, маленькая девочка, которая сидит у меня на ручках! И она такая сладкая».

Многих поклонников очень умилили эти кадры.

«Две очаровашки!», «Как светятся ваши глаза! Какая добрая душа!», «Вы с этой девочкой такие милахи», — впечатлились подписчики.

Ранее Наташа Королева рассказывала, что столкнулась с акклиматизацией по приезде из жаркой страны.

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