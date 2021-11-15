«Поздравляю коллегу»: Собчак рассказала, кому даст интервью Оксимирон

Ксения Собчак рассказала, кому даст интервью Оксимирон. Оказалось, что популярный рэпер станет новым гостем YouTube-проекта «вДудь» Юрия Дудя.

«Знаю, что Окси пошел давать интервью Дудю (поздравляю коллегу), я же в это время была, как обычно, по ту сторону линии одобрения — брала интервью у Жигана, признанного злодеем нашей рэп-сцены. Впрочем, мне не привыкать», — рассказала журналистка в своем телеграм-канале.

Отметим, что Оксимирон уже отказывал несколько раз в интервью Юрию Дудю. Рэпер стал самым ожидаемым гостем «вДудь» за пять лет существования передачи.

Возвращение Оксимирона на музыкальный олимп стало самым значимым событием осени. Рэпер выпустил новый альбом «miXXXtape III: Смутное время», но расстроил свою аудиторию. Оказалось, что на «пластинке» всего три новые песни, релиз двух из них был в начале ноября. Остальные треки — старые хиты рэпера.

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