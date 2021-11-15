«Деликатный и скромный человек»: близкие и коллеги вспоминают Виктора Коклюшкина

Близкие и коллеги вспоминают Виктора Коклюшкина. Юморист умер на 76 году жизни от острой сердечной недостаточности.

Дочь писателя-сатирика Эльга поделилась, что Виктор Михайлович был не только замечательным отцом, но и дедушкой. Бывшая жена Любовь Сэпп вспомнила, что он любил проводить время со своими пятью внуками, им всегда было весело.

«Для меня Виктор Михайлович — человек, которому я благодарен за то, что он подарил такую жену и таких детей. Он был деликатный и скромный человек. В среду были в больнице, он был уже в медикаментозном состоянии — то есть уже не было сознания, он не реагировал. Но вот когда Эльга положила свои руку на руки отца — что-то такое между ними началось. Она говорит, что почувствовала, что отец понял: дочь пришла. Но у них это всю жизнь было», — рассказал зять юмориста Владимир Соловьев в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Большинство коллег Виктора Коклюшкина — пожилые люди. Они побоялись в пандемию приезжать на прощание. Из звездных коллег присутствовал только Ефим Шифрин. Регина Дубовицкая не смогла приехать из-за проблем со здоровьем мужа. Однако многие передали соболезнования семье.

«Говорят, сатирик, юморист… Нет, не только. А вообще нормальный был московский пацан», — рассказал друг телеведущий Лев Новоженов.

Отметим, что Виктора Коклюшкина похоронили 14 ноября на Щербинском кладбище.

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