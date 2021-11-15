42 года? Помолодевший Слепаков поразил публику нереальной стройностью и свежим лицом

Известный комик только отшучивался на вопросы журналистов о своей изменившейся внешности.

Москва встретила звезд на премьере сериала «Вне себя». В скором времени он стартует на канале ТНТ, но уже сейчас его можно посмотреть на видеосервисе Premier.

Приглашенные знаменитости пришли на светский раут в честь детективной многосерийки в черных, серых и белых одеяниях.

К примеру, Алена Водонаева примерила образ дерзкой училки в очках и кожаном тренче, а Федор Бондарчук — городского хулигана, в то время как его жена Паулина Андреева явно постаралась выглядеть хорошей девочкой.

Но не будет преувеличением сказать, что неожиданно гвоздем красной дорожки мероприятия стал Семен Слепаков, который умудрился похудеть еще больше. Не секрет, что комик в последнее время старается правильно питаться и следить за весом.

Перед фотокорреспондентами он предстал помолодевшим, подтянутым и со свежим цветом лица. Такое ощущение, что артист каким-то чудесным образом скинул не только несколько десятков килограммов, но и несколько десятков лет.

На вопрос, как ему это удалось, отшутился: «Это я после просмотра сериала «Вне себя» похудел». Но потом добавил: «42 года все-таки, нужно следить за здоровьем».

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