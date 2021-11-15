«Скоро рожки да ножки останутся»: Екатерина Варнава показалась подписчикам без макияжа

Екатерина Варнава показалась подписчикам без макияжа. Девушка опубликовала свой образ, созданный гримерами для спектакля «Бульба. Пир». На юмористке безразмерная одежда, растрепанная прическа, испачканное лицо и нет макияжа.

Большинство поклонников подметили, что Варнава все равно выглядит прекрасно: «Крутая укладка! Ее как бы нет, но она как бы есть», «Хорошо быть красивой», «Хороша в любом виде».

«Так и живем… контрастами», — написала с иронией сама актриса в своем Instagram.

Некоторые поклонники подметили, что экс-участница Comedy Woman тает на глазах, и начали переживать за ее здоровье: «Скоро рожки да ножки останутся от сексуальности Катюши, совсем исхудала», «Какая уставшая», «Загоняешь себя, остановись на недельку хоть».

Напомним, что Екатерина Варнава сейчас занимается двумя большими проектами. Первый — спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир», где артистка играет жену Тараса Бульбы, второй — кабаре-шоу «Абсолютно нага».

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