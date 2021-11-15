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Без трусов? Бузова, вывалив одно из «нижних полушарий» в разрез юбки, бодро подпрыгнула на шоу

Ольга Бузова снималась с маленьким крокодилом в Африке, который напугал ее.

Без трусов? Бузова, вывалив одно из «нижних полушарий» в разрез юбки, бодро подпрыгнула на шоу
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео со съемок шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ. Кадры выглядят одновременно и страшно, и эротично, и смешно.

В обнародованном ролике ведущая с горделивым видом позировала с детенышем крокодила, однако животное в какой-то момент решило, что оно не фотомодель, и увернулось из рук знаменитости. Это изрядно напугало экс-звезду «Дома-2», которая с грацией сайгака отскочила от зубастого хищника, показав пикантную деталь в своем гардеробе.

Оказалось, что на зеленой юбке Бузовой имеется вырез на самом интересном месте — в области одной из ягодиц, которая в прыжке очень даже рисковала оказаться полностью на обозрении у публики.

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