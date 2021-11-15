Словно и не рожала: Юлианна Караулова похвасталась идеальными формами

Юлианна Караулова похвасталась идеальными формами. Певица опубликовала фото с отпуска в черном кроп-топе и мини юбке. В конце мая Юлианна родила сына, а спустя полгода ее фигура выглядит превосходно. Поклонники в восторге от физической формы артистки.

«Какая же ты красивая», «Фигурка отпад», «Просто идеальная», — восхитились поклонники в Instagram.

Отметим, что сейчас Караулова отдыхает на Кипре со своей семьей. В мае 2021 года певица впервые стала мамой. У нее родился сын Александр от ее мужа — продюсера Андрея Черного. Ранее артистка рассказывала, что заботится о ребенке сама, но бабушки и няни ей помогают. Также она рассказывала, что ее муж прекрасно справляется с обязанностями отца.

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