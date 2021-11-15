Двое в коротких штанишках: Бондарчук появился на премьере с женой, нарядившись с ней в одном стиле

Федор Бондарчук и Паулина Андреева облачились на светский раут во все черное.

54-летний Федор Бондарчук появился в свете со своей молодой женой Паулиной Андреевой. Режиссер и 33-летняя актриса предстали на премьере сериала «Вне себя» в Москве одетыми во все черное.

При этом у обоих супругов на ногах оказались укороченные брюки. Паулина Андреева застегнула на своей лаконичной рубахе все пуговицы, словно солдат. А ее муж, напротив, решил выглядеть слегка небрежно, оставив свой пиджак слегка расстегнутым. Образ Федор Бондарчук завершил вязаной шапочкой бини.

Пара мило позировала фотокорреспондентам на красной дорожке, взявшись за руки. Однако от общения с акулами пера они отказались, поспешив занять свои места в зрительном зале.

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