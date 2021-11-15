Образ дерзкой училки: Водонаева в самом модном берете сезона и кожаном тренче предстала в свете

Совсем скоро на канале ТНТ покажут остросюжетный детективный сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли. Но уже сейчас его можно увидеть на платформе Premier.

Российские звезды, заинтересованные сюжетом многосерийного фильма, отметились на его премьере в Москве.

В числе знаменитостей оказалась ведущая Алена Водонаева, представшая на красной дорожке мероприятия в образе дерзкой училки.

Она облачилась в берет, напоминающий своей формой бескозырку. И именно такую модель назвала в числе самых модных головных уборов Эвелина Хромченко. Кроме того, экс-звезда «Дома-2» примерила кожаный тренч и завершила образ очками с толстой оправой.

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